DFB-Team: Alex Steudel wundert sich über Echo auf Armenien-Sieg

Verfrühter Jubel oder berechtige Hoffnung? Alex Steudel äußert sich in seiner Kolumne verwundert über das Echo aufs DFB-Team - und will mehr von Flicks Mannschaft sehen.

DFB-Team ist Nummer 16 der Welt

Ich bin also weiter skeptisch, oder sagen wir: vorsichtig optimistisch skeptisch, was den Neuaufbau unseres Nationalteams angeht. Nur zur Erinnerung: Wir sind gerade bei der EM 2021 im Achtelfinale ausgeschieden. Und immerhin die Nummer 16 der Weltrangliste.

Wir haben in den letzten Tagen zur Wiedergutmachung gegen die Nummern 189 (Liechtenstein) und 88 (Armenien) gewonnen. Ist das so toll? 189 und 88 ist in der Summe mehr, als es überhaupt Staaten auf der Welt gibt.

Gegen Liechtenstein, also die in der Weltrangliste von Bangladesch und Brunei Darussalam eingekesselte Nummer 189, schossen wir jämmerliche zwei Tore. Nur mal so am Rande.