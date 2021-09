Schweden verzichtet nach Kritik auf Trainingslager in Katar

Schweden verzichtet auf das geplante Trainingslager in Katar © AFP/SID/ATILA ALTUNTAS

Der schwedische Fußball-Verband hat nach Kritik aus der Liga sein jährliches Trainingslager in Katar für 2022 abgesagt. Die Klubs seien „einstimmig der Meinung gewesen, dass das Camp in den kommenden Jahren nicht in Doha stattfinden soll“, teilte der Verband SvFF mit.