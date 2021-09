Dressur-EM: Deutschland zum 25. Mal Team-Europameister

Die deutsche Dressur-Equipe sichert sich bei der Europameisterschaft in Hagen a.T.W. zum 25. Mal seit 1965 den Titel in der Mannschafts-Wertung.

Die deutsche Dressur-Equipe hat bei der EM in Hagen a.T.W. zum 25. Mal seit 1965 den Titel in der Mannschafts-Wertung gewonnen.

Das Topergebnis bekam Jessica von Bredow-Werndl, die mit 84,099 als einzige der insgesamt 71 Teilnehmer über 80 Prozent lag. Am Donnerstag und am Samstag werden in Hagen die Einzeltitel im Grand Prix Special und in der Grand Prix Kür vergeben.