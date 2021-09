Beachvolleyball-Rebell Alexander Walkenhorst hofft auf Kooperation mit DVV

"Man muss akzeptieren, dass es eine Gruppierung im deutschen Beachvolleyball gibt, die auf ihre eigene Weise Fans dazu gebracht hat, diese Sportart zu konsumieren. Das zu akzeptieren und zu wissen, dass das einen Mehrwert bringen kann, und sich das zunutze machen zu wollen, ist der erste Schritt. Es ist auch zu sehen, dass die Benennung von Problemen keine Kritik an Personen sein soll, aber zugleich auch eine Chance bietet, vielleicht ein Stück weiterzukommen. Dann können wir Hand in Hand in eine gute Zukunft für den Sport gehen", sagte der 33-Jährige auf Europas größtem Sportbusiness-Event drei Tage nach seinem DM-Titelgewinn am Timmendorfer Strand.