Battlefield 2042: Alle Infos zum Start der Open-Beta

Battlefield 2042 und Call of Duty: Vanguard kämpfen um die Shooter-Krone © EA

EarlyGame

Am 22. September ist es soweit: Die Open-Beta von Battlefield 2042 geht an den Start. Aber wie kann man am Test-Event teilnehmen? Hier gibt es die wichtigsten Infos dazu.

Das Duell zwischen Call of Duty und Battlefield geht in die nächste Runde. Nachdem die Alpha-Phase von Call of Duty: Vanguard zumindest einen positiven Eindruck hinterlassen konnte, muss EA mit Battlefield 2042 nachziehen. Auch hier konnten die bisherigen Leaks einen großen Hype um den nächsten Teil der Shooter-Reihe starten. Aber wie schlägt sich Battlefield 2042 in der Open-Beta? Die Antwort gibt es am 22. September!

Battlefield 2042 Open Beta: So funktioniert die Teilnahme

Es gibt zwei Möglichkeiten, um an der Beta teilnehmen zu können. Wenn man sich Battlefield 2042 vorbestellt hat, darf man bereits ab 22. September in die Beta-Schlachtfelder eintauchen. Für alle anderen beginnt die Open-Beta am 24. September. Es handelt sich dabei also nur um eine Art Early Access für die Beta-Version.

Auch wenn die bereits geleakten Spielszenen für viel Wirbel gesorgt haben, weiß die Community nicht so recht, was man sich von der Beta erwarten soll. Electronic Arts war in den letzten Wochen auffällig ruhig. Ist der Respekt vor Konkurrent Vanguard zu groß? Die Einführung von Spezialisten hat jedenfalls für den ersten Dämpfer in der noch jungen Geschichte von Battlefield 2042 gesorgt.

Trotzdem sind die Erwartungen hoch. Die für Battlefield typisch übergroßen Maps sorgen für eine willkommene Abwechslung zu den oft raumengen Gefechten in Call of Duty. Zudem soll es im Waffensystem eine Änderung geben. Aufsätze sollen ab sofort auch während des Einsatzes abgeändert werden, Waffen selbst können unabhängig von der eigenen Klasse ausgewählt werden. Die Gadgets der einzelnen Spezialisten werden genauso einen neuen Schwung in das Gameplay bringen.