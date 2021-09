Vertrag endet: WWE-Star Kevin Owens auf dem Weg zu AEW?

Kevin Owens bald Free-Agent?

Kevin Owens ebenfalls zu AEW?

Owens selbst heizte die Gerüchte über seinen Twitter-Account an. In einem mittlerweile gelöschten Tweet postete er die Koordinaten des Mount Rushmores in South Dakota, USA. Dabei geht es nicht um das Denkmal, auf dem die Köpfe von vier US-Präsidenten dargestellt werden, sondern um eine Wrestling-Gruppierung der Owens von 2013 bis 2014 angehörte. Seine damaligen Gefährten: Adam Cole und die Young Bucks. Allesamt Teil von All Elite Wrestling.