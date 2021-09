Hürden-Weltrekordler Karsten Warholm startet beim ISTAF in Berlin

Karsten Warholm ist erfreut über die ISTAF-Teilnahme in Berlin © AFP/POOL/SID/MATTHIAS SCHRADER

Olympiasieger Karsten Warholm wird beim Berliner Jubiläums-ISTAF erstmals seit seinem Wahnsinns-Weltrekord in Tokio wieder über die 400 m Hürden an den Start gehen und freut sich riesig darauf.

