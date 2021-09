WM-Quali: Zieht Messi Argentinien-Spiel PSG wegen Klausel vor?

Lionel Messi hat in den kommenden Tagen ein hartes Programm vor sich. Doch aufgrund einer besonderen Klausel in seinem Vertrag zieht sein Arbeitgeber PSG angeblich den Kürzeren.

Das französische Top-Team empfängt am Samstag um 17 Uhr Clermont Foot zum Heimspiel in der Ligue 1. In der Nacht auf Freitag um 1.30 Uhr europäischer Zeit spielt der Angreifer allerdings noch mit der argentinischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Bolivien.