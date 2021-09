Michael Schumacher: Ehefrau Corinna verrät, was er vor dem Ski-Unfall sagte

Neue Szenen aus der in Kürze erscheinenden Doku über Michael Schumacher werden bekannt. Dabei spricht seine Ehefrau Corinna auch über die Geschehnisse kurz vor dem Ski-Unfall.

Michael Schumachers Ehefrau Corinna hat in der exklusiven Netflix-Doku „Schumacher", die am 15. September über den Formel-1-Rekordweltmeister erscheint, ausführlich über ihren Mann gesprochen.

Vor dem Start der Doku wurden nun weitere Szenen bekannt, in einer davon verrät die 52-Jährige, was Michael Schumacher kurz vor den schrecklichen Ereignissen in den französischen Alpen zu ihr gesagt hatte.