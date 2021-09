Kevin Kampl über Freundschaft zu Marcel Sabitzer vor Leipzig vs. Bayern

Mittelfeldspieler Kevin Kampl von RB Leipzig geht ehrgeizig in das Duell mit seinem Freund Marcel Sabitzer. „In den 90 Minuten vergessen wir unsere Freundschaft“, sagte der Slowene vor dem Heimspiel am Samstag (Bundesliga: RB Leipzig - FC Bayern am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Bayern, der kürzlich Sabitzer aus Leipzig verpflichtet hatte: „In den 90 Minuten will jeder die Punkte für sein Team holen und danach sind wir wieder Kumpels.“