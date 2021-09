Fortnite: So schließt ihr den Battle Pass noch ab

Wer den Battle Pass in Season 7 noch abschließen möchte, sollte die Herausforderungen der Woche 13 absolvieren. Wo kann man also die wichtigsten Aufgaben lösen?

Da die 7. Season in Chapter 2 in Fortnite bald endet, ist es umso wichtiger, die letzten Skins und Items aus dem Battle Pass noch zu bekommen. Am schnellsten geht das, indem man die wöchentlichen Herausforderungen abschließt. Drei der dieswöchigen Aufgaben haben es aber in sich.