Call of Duty Black Ops Cold War: LW3 Tundra – Setup Guide

Die LW3 Tundra - So snipert ihr am effektivsten

Die Meister des Gefechts blicken von oben auf das Schlachtfeld herab. Ein ruhiger Puls, Präzision, Kaltblütigkeit – das Scharfschützengewehr ist die Königsdisziplin. Auch in Call of Duty: Black Ops Cold War erfreut sich der Kampf aus der Ferne großer Beliebtheit. Damit es aber auch wirklich klappt, muss die Ausrüstung dafür stimmen. Welche Waffe soll es sein? Die allseits bekannte Swiss K31? Oder die beliebte Pelington 703? Wie wäre es mit einer Alternative: die LW3 Tundra.

Das britische Scharfschützengewehr bietet sich als echte Alternative zu den gängigen Snipern in BOCW an. Wer sich in Call of Duty auf die Lauer legen will, liegt mit dieser Wahl also genau richtig. Da die LW3 Tundra – ähnlich wie die bereits erwähnten Pelington und Swiss – ein Repetiergewehr ist, muss nach jedem Schuss das lästige Repetieren eingerechnet werden. Die Verzögerung macht die Waffe aber mit ihrem hohen Schaden und einer beeindruckenden Reichweite wieder wett.