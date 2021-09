London-Derby Spurs vs. Blues als "Null Co2"-Spiel

Mit dem ersten „Null Co2“-Spiel in der Geschichte will Tottenham Hotspur gegen den FC Chelsea ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.

Das erste „Null Co2“-Spiel in der Geschichte des Profi-Fußballs soll in England stattfinden.

Das Londoner Premier-League-Derby zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea am kommenden Sonntag soll ganz im Zeichen des Klimaschutzes stehen. (Alles wichtige zur Premier League)

Die Spurs gaben ihre Aktion in Zusammenarbeit mit der britischen Regierung und dem TV-Sender Sky zu Wochenbeginn bekannt.

Die Fans sollen mit eingebunden werden

Tottenhams vorgestellten Plänen für das „GameZero“ getaufte Duell mit der Mannschaft des deutschen Teammanagers Thomas Tuchel und des Nationalmannschafts-Trios Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger zufolge sollen die Fans im Vorfeld für die An- und Abreise zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel statt des Autos aufgerufen werden.

So schreibt es die englische Premier League auf Twitter.

Auch beide Mannschaften wollen am Spieltag wenige Wochen vor der UN-Klimakonferenz in Glasgow durch veränderte Routinen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

„GameZero“ als Anfang

Die Mannschaftsbusse für die Fahrten zur Arena und nach Spielende in die Teamquartiere werden mit schadstoffarmem Bio-Benzin angetrieben, und das Wasser zur Erfrischung wird den Spielern in umweltverträglichen Kartonverpackungen statt wie üblich in Plastikflaschen gereicht.