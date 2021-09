Transfersommer mit Messi, Ronaldo, Lukaku: Sammer zwiegespalten

Mega-Transfersommer mit Ronaldo, Messi und Lukaku

Für Sammer ist diese Entwicklung aber nicht nur negativ. „Gleichzeitig bin ich der Meinung: Geld im Markt zu haben und damit umzugehen - gerade in Zeiten der Pandemie - ist etwas Positives für den Fußball. Auch wenn das keiner hören will. So bleibt das System in Bewegung und im Gespräch.“