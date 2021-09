Erfolgreiche WWE-Gruppierung zerfällt bei NXT

In der letzten WWE NXT-Ausgabe vor dem großen Restart des Brands in der nächsten Woche, legte man den Fokus auf die Tag Team Titel, eine anstehende Hochzeit und löste eine Gruppierung auf.

MSK verteidigen die NXT Tag Team Titel

Das Ende einer erfolgreichen Gruppierung

Die Attacke markiert das Ende einer Gruppierung, die letztes Jahr unter dem Namen Kings of NXT für Aufmerksamkeit sorgte. Mit dem jetzigen Smackdown-Kommentator Pat McAfee an der Spitze waren sie letztes Jahr in eine Fehde mit der Undisputed Era verwickelt und traten sogar in der WarGames Käfig Konstruktion an.