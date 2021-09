WM-Quali: Island will gegen Deutschland Geschichte wiederholen

Islands Fußball-Ikone Eidur Gudjohnsen wäre mit einem erneuten Remis gegen die DFB-Elf in der WM-Qualifikation am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) ohne Umschweife einverstanden. (WM Qualifikation: Island-Deutschland im Sport1-Liveticker)

„Wir sind ganz am Anfang, etwas Neues aufzubauen. Das dauert ein wenig. Ein erneutes 0:0 gegen Deutschland nehme ich da sofort“, sagte der 42-Jährige im Interview mit dem Hamburger Abendblatt . (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Nach der goldenen Generation und dem furiosen Auftreten der Isländer, besonders bei der EM 2016 in Frankreich, steckt das Team von Trainer Arnar Viðarsson vor einem Umbruch. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Island gegen Deutschland und das „Weißbier-Interview“

Gudjohnsen, mittlerweile Co-Trainer der Isländer, stand vor 18 Jahren beim 0:0 in der EM-Qualifikation in Reykjavik gegen die deutsche Mannschaft in der Startelf.