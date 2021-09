U21 EM-Quali: Stefan Kuntz äußert sich über Potenzial des neuen Teams

Stefan Kuntz äußert sich nach dem Spiel gegen Lettland über das potential seiner „neuen“ U21. Er sieht die Ausgangslage beim aktuellen Jahrgang als etwas besser an.

„Ich würde nicht auf den Euphorie Zug springen, bleibe aber vorsichtig optimistisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er sensationell viel besser ist“, sagte der DFB-Trainer nach dem 3:1-Sieg in Lettland.

Kuntz: U21 dieses Jahr etwas besser

Kuntz hatte zuletzt erklärt, die Ausgangslage beim aktuellen Jahrgang sei etwas besser als beim letzten - der am Ende aber Europameister wurde.

Kuntz und U21 gegen Israel gefordert

Weiter geht es für Kuntz und Co. am 7. Oktober in Paderborn gegen Israel, die weiteren Gegner heißen Ungarn und Polen.