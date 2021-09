U21-EM-Quali: Joshua Zirkzee mit Treffer und Vorlage für Niederlande

Joshua Zirkzee trumpft in der niederländischen U21-Nationalmannschaft. Der 20-Jährige sorgt für einen Treffer und eine Vorlage.

Was für ein Abend für Joshua Zirkzee!

Der 20-Jährige, der vom FC Bayern an den belgischen Erstligisten RSC Anderlecht ausgeliehen ist, trumpfte in der niederländischen U21-Nationalmannschaft auf.