US Open: Krawietz im Doppel-Viertelfinale gescheitert

Kevin Krawietz (l.) und Horia Tecau sind raus im Doppel-Wettbewerb bei den US Open © Imago

Kevin Krawietz verabschiedet sich bei den US Open im Doppel mit seinem rumänischen Partner vorzeitig. Zwei Amerikaner erweisen sich als zu stark.

Der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz (29) ist im Doppel an der Seite von Horia Tecau im Viertelfinale der US Open gescheitert. (täglich ausgewählte Partien der US Open im LIVETICKER)