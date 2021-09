Champions League Frauen: Bordeaux - VfL Wolfsburg LIVE bei SPORT1 im TV & Stream

Die Frauen des VfL Wolfsburg stehen dicht vor dem Sprung in die Königsklasse. Gelingt der letzte Schritt LIVE auf SPORT1?

Der VfL Wolfsburg peilt die Qualifikation zur Women‘s Champions League an.

Die Wölfinnen treten nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel der 2. Runde nun am Mittwoch auswärts bei Girondins Bordeaux an. Die Siegerinnen schaffen den Sprung in die Gruppenphase der Königsklasse.