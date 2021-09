NFL: Die Deutschen mit Amon-Ra und Equanimeous St. Brown, Jakob Johnson

Die neue NFL-Saison steht in den Startlöchern. Gleich mehrere deutsche Profis wollen die Liga aufmischen. SPORT1 stellt sie vor.

In der Nacht auf Samstag startet mit dem Spiel des Titelverteidigers Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys die neue NFL-Saison! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

JAKOB JOHNSON (NEW ENGLAND PATRIOTS)

Johnson schaffte als erster Deutscher über das International Pathway Program den Sprung in ein Regular-Season-Roster. In der vergangenen Saison erzielte er seinen ersten Touchdown. Als erst zweitem deutschen Football-Profi gelang ihm dieses Kunststück.

Zuvor hatte aus deutscher Sicht allein Markus Kuhn einen Touchdown in der NFL erzielt - 2014 in Diensten der New York Giants.