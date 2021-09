Haaland in WM-Quali für Norwegen mit Dreierpack - Niederlande blamiert Türkei

BVB-Star Erling Haaland schnürt in der WM-Quali bei Norwegens Sieg einen Hattrick. Die Niederlande um van Gaal bereiten der Türkei ein Debakel.

Borussia Dortmunds Starstürmer Erling Haaland ist auch in der WM-Qualifikation nicht aufzuhalten.

Der Norweger traf für seine Nationalmannschaft am Dienstag in Oslo beim 5:1 (3:1) gegen Gibraltar dreifach (27./39./90.+1) - es waren seine Tore Nummer zehn, elf und zwölf im erst 15. Länderspiel. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Die Norweger bleiben damit in der Gruppe G der Europa-Qualifikation auf dem Weg zur WM-Endrunde 2022 in Katar Tabellenführer Niederlanden auf den Fersen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation) #

Der mit 13 Zählern punktgleiche Europameister von 1988 kam gegen die Türkei in Amsterdam zu einem 6:1 (3:0)-Kantersieg und machte damit ebenso einen großen Schritt auf dem Weg zum WM-Ticket. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

WM-Quali: Haaland-Dreierpack für Norwegen

Oranje Matchwinner in der Gruppe G gegen den bislang härtesten Rivalen Türkei, die auf Rang drei zurückfiel und im Hinspiel noch mit 4:2 gesiegt hatte, war Dreifach-Torschütze Memphis Depay, dazu glänzte Davy Klaassen.

Der Ex-Bremer traf bereits in der ersten Minute zur Führung und bereitete das 2:0 durch Barca-Star Depay (16.) vor. Auch den Elfmeter zum 3:0, den ebenfalls Depay (38.) verwandelte, holte Klaassen gegen den Ex-Freiburger Caglar Söyüncü heraus. Söyüncü sah dabei Gelb und kurz vor der Pause Gelb-Rot (44.).

Niederlande und van Gaal mit Kantersieg gegen Türkei

Zum direkten Duell mit Norwegen kommt es am 16. November - der erste Vergleich war 1:1 ausgegangen.

Vor dem Quali-Aus steht dagegen Österreich , das mit dem früheren FC-Bayern -Star David Alaba (Real Madrid) in der Startelf gegen Schottland ein 0:1 (0:1)-Niederlage quittieren musste.

Portugal setzte derweil auch ohne Rekordtorjäger Ronaldo seine Siegesserie fort. In Aserbaidschan behauptete sich der Europameister von 2016 mit 3:0 (2:0) und liegt durch den dritten Erfolg nacheinander mit 13 Punkten vor Serbien (1:1 in Irland) an der Spitze der Gruppe A.