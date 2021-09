WM-Quali: Österreich mit David Alaba unterliegt Schottland

Österreich erlebt in der WM-Qualifikation den nächsten Tiefschlag, unterliegt mit David Alaba auch Schottland

Die Mannschaft des deutschen Trainers Franco Foda kassierte gegen Schottland in Wien eine 0:1-Heimniederlage und kann die direkte Qualifikation für die WM 2022 in Katar so gut wie abschreiben. (Haaland trifft dreifach, Niederlande mit Gala)