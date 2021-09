Fenerbahce hofft mit Berisha, Meyer und Özil auf bessere Zeiten

Fenerbahces Zeit als bestes Team in der Türkei ist vorbei. Die Vergangenheit beeinflusst den Verein nachhaltig negativ. Nun will der Klub mit deutscher Beteiligung wieder besseren Zeiten entgegentreten.

Knapp sieben Jahre ist es jetzt her, dass Istanbul eine blau-gelbe Meisterfeier erlebte. Seitdem steht der Vize-Titel als größter Erfolg zu Buche. Stattdessen gerieten die Kanarienvögel anderweitig in die Schlagzeilen.

Skandale bremsen Fenerbahce

Massig Schulden, Ärger mit der UEFA und ein Manipulationsverdacht - die Fans von Fenerbahce mussten in den vergangenen Jahren viel miterleben. Der ehemals erfolgreiche Verein hat immer noch an den Skandalen und der Misswirtschaft der zurückliegenden Jahre zu knabbern.

Fener kämpft mit großem Schuldenberg

In der darauffolgenden Zeit wurde es um den Verein nicht ruhiger. Nachdem Fener 2011 auf Wunsch des eigenen Verbands aus der Champions League ausgeschlossen wurde, brachen geplante Geldeinnahmen weg. Dies hatte zur Folge, dass der Verein den türkischen Verband auf 45 Millionen Euro oder die Teilnahme an der Champions League verklagte. Ohne Erfolg.

In den Folgejahren etablierte sich in der „Süper Lig“ der Trend, alternde Weltstars, die am Ende ihrer Karriere stehen, für viel Geld in die Türkei zu holen. Mit Namen wie Robin van Persie wollte Fenerbahce sowohl national als auch international wieder an die erfolgreichen Jahre anknüpfen. Dafür gab der Verein Geld aus, das er nicht hatte. Aufgrund der fehlenden Einnahmen aus dem internationalen Wettbewerb nahm der Verein Kredite auf, um sich die Spieler und ihre Gehälter leisten zu können. Kurzfristiger Erfolg hatte oberste Priorität.