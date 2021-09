Leroy Sané: So schätzt Nagelsmann den Star des FC Bayern ein

Nagelsmann kündigt an: Sané wird durch die Decke gehen!

Der FCB-Coach bescheinigte dem 25-Jährigen nach der wochenlangen Kritik an seinen Leistungen einen echten Befreiungsschlag. „Das war sehr wichtig für den FC Bayern, vor allem aber auch für ihn“, sagte Nagelsmann in einem Q&A beim vereinseigenen FCB-TV. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Leroy möchte nicht alles kommentieren“

Der Coach lobt vor allem die defensiven Aufgaben, die Sané bei der DFB-Gala erledigte „Er hat viel Gegenwind bekommen. Das, was man ihm vorwirft, hat er in dem Spiel abgelegt. Leroy war in jeder Gegenpressingsituation dabei und hat viel nachverteidigt.“