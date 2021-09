Moukoko trifft erneut: Deutsche U21 bezwingt Lettland

Der neu formierte Titelverteidiger von DFB-Trainer Stefan Kuntz siegte in Riga nach frühem Rückstand mit 3:1 (2:1) und bleibt mit sechs Punkten Tabellenführer der Gruppe B.

Der erst 16 Jahre alte Moukoko (Borussia Dortmund) erzielte in seinem zweiten U21-Einsatz schon sein drittes Tor (25.). Zudem trafen Angelo Stiller von der TSG Hoffenheim( 41.) und der Schalker Malick Thiaw (48.). I?ja Korotkovs (8.) hatte Außenseiter Lettland überraschend in Führung gebracht.

Fehlstart für Deutschland

Fünf Tage nach dem 6:0 in San Marino machte sich beim DFB-Team besonders zu Beginn die fehlende Abstimmung bemerkbar, viele Abläufe stimmten noch nicht, Fehlpässe waren an der Tagesordnung. Mit zunehmender Spieldauer übernahm die Kuntz-Auswahl aber das Kommando und steuert weiter auf EM-Kurs. Nur der Gruppensieger erreicht sicher die Endrunde 2023 in Georgien und Rumänien.