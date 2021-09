McKennie wegen Corona-Regelungen suspendiert, Donovan übt Kritik

Westen McKennie hat sich so richtig Ärger eingebrockt.

Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin wurde aus dem Kader der USA ausgeschlossen, die gerade Spiele in der WM-Qualifikation absolviert. Der Grund ist nicht genau bekannt, es geht allerdings um einen Verstoß gegen das COVID-19-Protokoll.

McKennie verlässt Mannschaftsbus ohne Maske

In den Vereinigten Staaten sind die Gerüchte aufgekommen, dass der Ex-Schalker vom US-amerikanischen Fußballverbund dafür bestraft wurde, dass er den Mannschaftsbus ohne Maske verließ und Autogramm gab.

Dieser Vorfall ist durch ein Video belegt, das in den Social-Media-Kanälen aufgetaucht ist. In diesem sieht man McKennie, wie er ohne Maske aussteigt, stehenbleibt, Fans begrüßt und ihnen Autogramme gibt.

Donovan übt scharfe Kritik

Donovan kennt den Grund rund um das Fehlverhalten von McKennie, wollte diesen aber im Podcast Futbol with Grant Wahl nicht verraten. Er übte dafür überdeutliche Kritik.

Der Rekordnationalspieler der US-Boys machte keinen Hehl daraus, dass er das Verhalten des 23-Jährigen nicht nachvollziehen kann: „Das ist eine Woche deines Lebens mit drei wichtigen Spielen, nicht nur für dich selbst, sondern auch für deine Mannschaftskameraden und für dein Land, das zu einer Weltmeisterschaft fahren will. Das Ausmaß an Egoismus in diesem Moment ist mir unbegreiflich. Ehrlich gesagt, das ist mir unbegreiflich.“