WM-Quali in Europa: Modus und Kriterien für die WM 2022 in Katar WM-Quali: So kommt man nach Katar

Die Qualifikation zur WM 2022 in Katar ist in vollem Gange. Nicht nur die Gruppensieger schaffen es zur Endrunde. SPORT1 erklärt den Modus.

Seit März 2021 werden in Europa die 13 Teilnehmer an der Fußball-WM 2022 ermittelt. Die Teams der 55 Mitgliedsverbände spielen dabei in zehn Gruppen um das Ticket für die „Winter“-Weltmeisterschaft in Katar. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Wie lange dauert die Qualifikation noch? Wie viele Teams schaffen es pro Gruppe zur WM und wie sieht der Playoff-Modus aus?

SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen zur WM-Quali 2021/22.

Wie läuft die Qualifikation ab?

Die Qualifikation besteht aus zwei Phasen. In der Gruppenphasen (März 2021 bis März 2022) spielen die 55 Mannschaften in zehn Fünfer- oder Sechsergruppen aufgeteilt. Hierbei wurden die vier Endrunden-Teilnehmer der UEFA Nations League 2021 (Belgien, Frankreich, Italien & Spanien) in die kleineren Gruppen eingeteilt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

In Hin- und Rückspiel wird die Reihenfolge ausgespielt. Die zehn Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft.

In den Playoffs, die im Anschluss an die Gruppenphase ausgetragen werden, werden die restlichen drei WM-Tickets vergeben.

Zu den zehn Gruppenzweiten stoßen die beiden besten Gruppensieger der Nations League 2020/21 (basierend auf ihrer Gesamtplatzierung in der Nations League), die sich nicht direkt als Gruppensieger der Quali-Gruppen qualifiziert oder als Zweiter die Playoffs erreicht haben.

Die zwölf Teams werden in drei Playoff-Wege aufgeteilt, in denen es jeweils Halbfinale und Finale gibt, jeweils in einem einzigen Spiel. Die Sieger der drei Wege qualifizieren sich für die WM.

Welche Gruppen gibt es in der WM-Quali?

Gruppe A: Portugal, Serbien, Republik Irland, Luxemburg, Aserbaidschan

Gruppe B: Spanien, Schweden, Griechenland, Georgien, Kosovo

Gruppe C: Italien, Schweiz, Nordirland, Bulgarien, Litauen

Gruppe D: Frankreich, Ukraine, Finnland, Bosnien und Herzegowina, Kasachstan

Gruppe E: Belgien, Wales, Tschechische Republik, Belarus, Estland

Gruppe F: Dänemark, Österreich, Schottland, Israel, Färöer, Moldawien

Gruppe G: Niederlande, Türkei, Norwegen, Montenegro, Lettland, Gibraltar

Gruppe H: Kroatien, Slowakei, Russland, Slowenien, Zypern, Malta

Gruppe I: England, Polen, Ungarn, Albanien, Andorra, San Marino

Gruppe J: Deutschland, Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien, Liechtenstein (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Wann finden die Spiele statt?

1. Spieltag: 24.-25. März 2021

2. Spieltag: 27.-28. März 2021

3. Spieltag: 30.-31. März 2021

4. Spieltag: 1.-2. September 2021

5. Spieltag: 4.-5. September 2021

6. Spieltag: 7.-8. September 2021

7. Spieltag: 8.-9. Oktober 2021

8. Spieltag: 11.-12. Oktober 2021

9. Spieltag: 11.-13. November 2021

10. Spieltag: 14-16. November 2021

Playoffs: 24. & 29. März 2022

Wann steigt die WM 2022?