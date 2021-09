CSGO in Australien im Umbruch - Drei Teams aufgelöst

Bereits am 30. August haben die Dire Wolves verkündet, nicht mehr in Counter-Strike anzutreten. Zwar habe das Team an sich verlauten lassen, weiter zusammenspielen zu wollen, jedoch gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass eine andere Organisation die Spieler unter Vertrag nehmen werde. Coach Matt „dayV1D“ David hingegen befinde sich angeblich bereits auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

Wolves & Chiefs hören auf - Paradox verliert halbes Team

In der Region steht Renegade nach wie vor als unangefochtene Nummer 1 an der Spitze. Doch auch das vermeintliche Superteam hat mit den Auswüchsen der Coronapandemie zu kämpfen. So konnte Renegade jüngst nicht nach Europa reisen, um an der ESL Pro League Season 14 teilzunehmen. Der Grund sind die restriktiven Reisebeschränkungen der Australischen Regierung.