StarCraft 2: Die Endrunde der DreamHack Masters: Fall 2021

Am 7. September beginnt die Endrunde der 16 besten StarCraft-2-Spieler bei den DreamHack Masters Fall Season. Mit HeRoMaRinE ist auch ein Deutscher mit von der Partie.

Über mehre Runden hinweg haben sich die besten StarCraft-2-Profis für die finale Stage der DreamHack Masters qualifiziert. Diese startet am 07. September und endet im großen Finale am 12. September.

Die 16 Teilnehmer werden auf insgesamt vier Gruppen mit jeweils vier Spielern aufgeteilt. Gabriel Raffaele „HeRoMaRinE“ Segat, der einzige Deutsche in der Runde, geht in Gruppe A an den Start. Hier trifft der bei mousesports unter Vertrag stehende Profi auf die beiden Koreaner Kim „sOs“ Yu-jin und Won „PartinG“ Lee-sak sowie den US-Amerikaner Alex „Neeb“ Sunderhaft.