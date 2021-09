Volleyball EM: Lettland - Deutschland Heute LIVE bei SPORT1 im TV & Ticker

Bei der Volleyball-EM der Männer (LIVE auf SPORT1) ist Deutschland im vierten Spiel gegen Lettland gefordert. Nach der Pleite gegen Frankreich will die DVV-Auswahl wieder zurück in die Erfolgsspur.

Nun trifft man auf Lettland und da geht es im direkten Duell um Platz zwei in der Tabelle der Volleyball EM .

Volleyball EM Heute: So können Sie Lettland - Deutschland LIVE im TV & Stream verfolgen

Volleyball EM: So schafft es das deutsche Team ins Achtelfinale

Bei einem Sieg wäre Deutschland fast sicher als eines der beiden besten Teams der Gruppe D für das Achtelfinale qualifiziert, bei einer Niederlage müsste man am letzten Spieltag gegen die Slowakei gewinnen, um sicher in die K.o.-Runde einzuziehen.

Nach dem Spiel gegen Lettland steht für die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag nur noch das Match gegen die Slowakei an. Ob man entspannt in die Partie gehen kann oder es zum Endspiel um die K.o.-Phase wird, hat sich dann bereits im Duell gegen Lettland entschieden.