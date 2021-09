+++ Das war‘s +++

+++ Goretzka schwelgt in Erinnerungen an die WM 2002 +++

„Ich habe das Turnier 2002 wahrgenommen. Vor allem das Finale mit dem Torwartfehler im Finale - wenn ich das in meiner Abhängigkeit zum Titan so sagen darf. Man hat als ganzes Land mitgefiebert und eine Magie gespürt, die man sich auch wünscht. Wie ich als Kind war? Man sieht mich auf einem Foto in einem Teller von Spaghetti eingeschlafen, das meine Eltern haben. So kann man sich mich als Kind gut vorstellen.“