Call of Duty Vanguard: Der Vergleich zwischen PS4 und PS5 CoD Vanguard: Der Vergleich zwischen PS4 und PS5

Wo liegen konsolentechnisch die Unterschiede zwischen PS4 und PS5 bei CoD Vanguard? Ein Check. © Activision

Schon bald erscheint Call of Duty: Vanguard. Eine Frage, die sich viele Spieler aber stellen ist: Lohnt sich ein Upgrade von PS4 auf PS5? Die Unterschiede im Vergleich.

Durch die neue Konsole erhoffen sich viele Spieler einen Vorteil in CoD: Vanguard. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das Spiel auf der PS5 besser ist, unklar scheint aber noch zu sein, wie groß der Unterschied wirklich ist. In Warzone sind bereits signifikante Abweichungen zwischen den Konsolen erkennbar: So ist es auf der PlayStation 5 möglich, auf 120 FPS zu spielen.

PS4 & PS5: Die Unterschiede in CoD: Vanguard

Über den FOV Slider gab es bereits eine Menge Diskussionen. In der Alpha von CoD: Vanguard war er nämlich noch nicht zu finden. Dennoch wird dieser auch auf der PS5 erwartet. Genauere Infos dazu werden aber am 10. September, also zum Release der Beta, erwartet.

Wie unterscheiden sich die Konsolen also im Bild? In CoD: Vanguard rechnet man mit 120 FPS auf der PlayStation 5. Ganz anders soll das bei der PS4 sein: Hier sind nur 30 FPS möglich. Gleiches gilt auch für die Ladezeiten.

Lange Wartezeiten werden hier deutlich weniger erwartet, sind bei der PS5 somit auch ein Vorteil. Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass die PS5 4K zustande bringt – wenngleich das in der Alpha noch nicht der Fall ist, soll es in Vanguard aber so weit sein.

Auch in Sachen Crossplay gibt es bereits Klarheit: Denn das ist zwischen den beiden Konsolen möglich und wurde von offizieller Seite bereits bestätigt. Die Lobbys können mit maximal 150 Spielern gefüllt werden. Einen Unterschied zwischen PS4 und PS5 gibt es hier also nicht. Eine der größten Fragen, die noch übrig bleibt: Gibt es Unterschiede im Inhalt? Sofern offiziell nichts anderes mehr verkündet wird, werden PS4 und PS5 die gleichen Inhalte anbieten.

Inwiefern sich also ein Upgrade von PS4 auf PS5 lohnt, muss jeder für sich selbst beurteilen. Definitiv sind in Sachen Performance Unterschiede erkennbar, in anderen Bereichen wie dem Inhalt oder der Spielerzahl scheinen sich die Konsolen kaum zu unterscheiden. Bis CoD: Vanguard erscheint, können aber noch weitere Änderungen verkündet werden.