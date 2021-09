DFB-Team: Rollentausch von Jonas Hofmann kann Lücke für Flick schließen

DFB-Team begeistert: "Erinnert an Flicks Bayern-Anfänge"

„Hansi Flicks Plan ist, dass ich auch in der Viererkette hinten rechts zum Einsatz kommen könnte. Ich bin auf jeden Fall flexibel einsetzbar, dadurch gebe ich dem Trainer hoffentlich viele Möglichkeiten“, hatte Jonas Hofmann jüngst im SPORT1 -Interview verraten . Und tatsächlich durfte der Gladbacher, der bei den Fohlen als rechter Mittelfeldspieler oder Rechtsaußen zum Einsatz kommt, dann bereits gegen Armenien (6:0) in der WM-Qualifikation auf der ungewohnten Position ran.

Hofmann hat „total Bock“ auf seine neue Position

„Das war ein Punkt, den ich unbedingt noch abhaken wollte in meiner Karriere“, sagte er bei RTL und grinste: „Dass das so schnell gelingt, dann auch noch als Rechtsverteidiger, ist sensationell.“ Vor rund einem Jahr hatte der gebürtige Heidelberger sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft unter Joachim Löw gefeiert.

Auf der Außenposition in der Viererkette hatten ihn seither nur wenige auf der Rechnung. In Gladbach wurde Hofmann dort ab und zu als Einwechselspieler eingesetzt und auch Löw ließ ihn im Vorfeld der EM rechts trainieren. Doch dann verletzte sich Hofmann und spielte keine Minute.

Dieses Kapitel beginnt nun hinten rechts. Zunächst eine halbe Stunde gegen Liechtenstein (2:0), nun von Beginn an gegen Armenien (6:0). Hofmann habe „absolut die Qualität“ für diese Position, sagte Flick. Und Hofmann? „Ich bin bereit, neue Dinge zu lernen und habe total Bock drauf. Auch hinten rechts kann man sich sehr gut einbringen und nach vorne Akzente setzen“, lautete seine klare Ansage.

Hofmann hat ein großes Ziel

Seit Lahms Rücktritt 2014 herrscht auf der Rechtsverteidigerposition ein Mangel in der DFB-Elf, auch weil Joshua Kimmich in der Mittelfeldzentrale gebraucht wird. Nun gibt es rund um den Neustart unter Flick die Hoffnung, dass die Lücke endlich geschlossen werden kann.

Und die Sache mit Lahm? Zumindest vom Laufstil her erinnert er ein wenig an das große Vorbild. Hofmann jedenfalls ist wild entschlossen, dem einstigen Münchner nachzueifern. „Unser Ziel ist der Weltmeister-Titel“, sagte er selbstbewusst. 2022 in Katar - mit dem Rechtsverteidiger Jonas Hofmann.