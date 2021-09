Formel 1: George Russell wird Hamilton-Teamkollege bei Mercedes und ersetzt Bottas

Russell: „Ein besonderer Tag“

Wolff schwärmt von Russell

Mercedes-Sportchef Toto Wolff lobte Top-Talent Russell. „Er hat bislang in jeder Rennserie gewonnen, in der er angetreten ist, und die vergangenen drei Saisons bei Williams haben uns einen Vorgeschmack darauf gegeben, was die Zukunft für ihn in der Formel 1 bereithalten könnte“, sagte Wolff.