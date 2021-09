Cristiano Ronaldo: Verzögert sich Debüt für Manchester United?

Der 36-Jährige lief zuletzt am Samstag beim 3:1-Sieg über Katar für die portugiesische Nationalmannschaft auf, musste sich anschließend in Corona-Isolation begeben.

Diese dauert fünf Tage an - Ronaldo darf also erst am Freitag mit seinem neuen Klub, den Red Devils, auf dem Rasen trainieren. Einen Tag später, am Samstag, steht direkt das Premier-League-Spiel gegen Newcastle United an.