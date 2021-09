RB Leipzig: Lothas Matthäus kritisiert mangelnde Erfahrung

Traumtore am Fließband: Auf diese Sabitzer-Knaller freut sich Bayern

Lothas Matthäus kritisiert RB Leipzig wegen mangelnder Erfahrung. Gegen den FC Bayern müssten drei Punkte her, um noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben.

So sei der Kader insgesamt gut aufgestellt, “aber wenn man es hauptsächlich mit den schnellen, jungen, wilden Jungs versucht, fehlt etwas“, erklärte der 60-Jährige in seiner Sky -Kolumne. “Die sollen ja auch spielen, aber sie benötigen mehr Erfahrung um sich herum.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Leipzig ist unter Neu-Coach Jesse Marsch nur mäßig in die Saison gestartet, holte in drei Spielen nur einen Sieg, zwei Partien gingen verloren.

Nun steht am Wochenende das Top-Spiel gegen den Rekordmeister an. Laut Matthäus muss RB dabei unbedingt gewinnen, um nicht den Anschluss an die Bayern zu verlieren und damit die Meisterschaft gleich ganz zu verspielen.