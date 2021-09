US Open 2021: Deutscher Max Rehberg schlägt Legendensohn Leo Borg

US Open: Das letzte Grand Slam des Jahres

Leo Borg, Sohn der Tennis-Legende Björn Borg, scheitert bei den US Open in der Junioren-Konkurrenz früh. Er muss sich einem Deutschen geschlagen geben.

Das Abenteuer US Open ist für Leo Borg, Sohn der Tennis-Legende Björn Borg, vorbei. ( US Open täglich im LIVETICKER )

Der Schwede musste sich in New York in der ersten Runde der Junioren-Konkurrenz dem Deutschen Max Rehberg mit 6:4, 3:6, 6:7 geschlagen geben.