Premier League: Jadon Sancho will bei Manchester United begeistern

Jadon Sancho ist zurück in der Premier League. Ausgerechnet beim Stadtrivalen seines Ex-Klubs will er groß aufspielen.

Nun ist es so weit: Nach der andauernden Transfers-Posse um Jadon Sancho ist der junge Engländer endlich zurück in der Premier League.

Sancho: „Habe nicht aufgehört, zu lächeln“

Der englische Nationalspieler spielte bereits von 2015 bis 2017 beim aktuellen englischen Meister Manchester City in der Premier League. 2017 wechselte er dann für knapp acht Millionen Euro in die Bundesliga zu Borussia Dortmund.

Bei den Citizens konnte sich der Flügelspieler in jungen Jahren nicht durchsetzen und kam auf keinen Einsatz für die erste Mannschaft. Nun ist Sancho zurück in Manchester. Doch nicht bei City, sondern beim Stadtrivalen United.

„Ich werde mein Spiel nicht verändern. Ich muss den Fans hier nur zeigen, was ich für das Team Leisten kann, so wie ich es in Deutschland getan habe“, kündigte Sancho an.