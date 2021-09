WM-Quali: USA schicken Weston McKennie nach Corona-Wirbel heim

Nach Aufregung um Party: So erklärt Pirlo den Rausschmiss

US-Nationaltrainer Gregg Berhalter hat Weston McKennie vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Honduras am Mittwoch zurück zu seinem Klub Juventus Turin geschickt. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Das teilte der US-Fußballverband am Montag mit. Die Entscheidung erfolgte, nachdem der Mittelfeldspieler für das Duell gegen Kanada (1:1) am Sonntag suspendiert worden war.

USA suspendieren McKennie nach Verstoß

Nach dem Spiel sagte Berhalter, es bleibe „abzuwarten“, ob McKennie für das Spiel gegen Honduras zur Verfügung stehen werde. Am Montag folgte dann die Entscheidung, ihn weiter zu suspendieren. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

„Weston wird nach Italien zurückkehren und für das Spiel gegen Honduras aufgrund eines Verstoßes gegen die Teamrichtlinien nicht zur Verfügung stehen“, teilte Berhalter in einer Erklärung mit. „Es gibt hohe Erwartungen an die Mitglieder der US-Nationalmannschaft, und um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass jeder in der Gruppe Verantwortung übernimmt.“