Transfer von Cristiano Ronaldo zu Manchester United ist schlecht für Donny van de Beek

Cristiano Ronaldo ist zurück bei Manchester United. Die gefeierte Rückkehr von CR7 ist aber nicht für alle Spieler im Kader eine gute Nachricht. Besonders für Donny van de Beek, der bisher noch keine einzige Minute in dieser Saison gespielt hat, wird es noch schwerer zu Einsätzen, zu kommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Durch den Neuzugang Ronaldo werde Paul Pogba, der bisher in neuer Rolle auf dem linken Flügel glänzte, voraussichtlich wieder ins Zentrum rücken und die Chancen seines Klienten auf Einsatzzeit noch mehr verringern.

Van de Beek mit enttäuschendem ersten Jahr

Nun steht mehr den je in Frage, ob van de Beek in Uniteds Mittefeld in der neuen Saison endlich eine Rolle spielt.