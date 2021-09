Stefan Effenberg: Jamal Musiala als Hoffnungsträger? "Totaler Quatsch"

Beim FC Bayern erwischte der Offensivspieler einen guten Saisonstart, auch in der Nationalmannschaft spielt er bereits im Alter von 18 Jahren eine gute Rolle. Beim 2:0 gegen Liechtenstein spielte er 60 Minuten und gab eine Vorlage, beim 6:0 gegen Armenien durfte Musiala 30 Minuten ran ( Deutschland - Armenien: Die Einzelkritik ).

Effenberg: "Wir gehören nicht in die Weltspitze!"

Musiala der Hoffnungsträger? „Totaler Quatsch“

„Musiala ist noch ein Junger und braucht Zeit. Auch der wird mal in ein Loch fallen. Das ist doch normal“, sagte der SPORT1 -Experte im Stahlwerk Doppelpass am Sonntag: „Jetzt zu sagen, das ist der Hoffnungsträger, ist doch totaler Quatsch.“

Natürlich mache Musiala „schon Freude. Er deutet an, was wir in Zukunft von ihm erwarten dürfen. Die Jungen spielen unbekümmert und machen sich keinen Kopf. Das ist der Vorteil der Jugend."