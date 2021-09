Champions League: So viel kosten Tickets bei Bayern, Liverpool, Barca etc.

Mitte September startet die neue Saison der Champions League. Die Fans kehren in die Stadien zurück. Doch wie viel Geld müssen Zuschauer bei den Top-Klubs für ein Ticket bezahlen?

Ab 14. September rollt der Ball in der Königsklasse wieder. Die neue Saison der Champions League verspricht viele packende Spiele und einen spannenden Titelkampf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Das Beste dabei: Die Fans kehren zurück in die Stadien. Waren die Tribünen in der vergangenen Saison zumeist noch verwaist, so hängt es nun von den Corona-Bestimmungen der einzelnen Länder ab, wie viele Zuschauer wieder die Ränge füllen dürfen.