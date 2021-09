Formel 1: Valtteri Bottas nicht mehr als "Wingman" von Lewis Hamilton?

Valtteri Bottas wird kommende Saison nicht mehr für Mercedes fahren. In Zandvoort deutet der Finne an, dass er als „Wingman“ von Lewis Hamilton ausgedient hat.

Im Rennen in Zandvoort lieferte der sonst so treue Helfer des Briten gleich mehrere Indizien, nicht mehr als „Wingman“ dienen zu wollen.

Der erste Vorfall ereignete sich in Runde 29 des Rennens, als Bottas in Führung lag und Lokalmatador Max Verstappen in seinem Windschatten auftauchte. Hamilton lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang drei. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Bottas lässt Verstappen vorbeiziehen

Obwohl sich auf dem Kurs in Zandvoort kaum geeignete Stellen zum Überholen bieten, durfte Verstappen quasi mühelos an seinem Kontrahenten vorbeiziehen. Bottas kam in Kurve 11 neben die Linie und fuhr in der Folge noch einen Moment vorneweg, bis der Red-Bull-Pilot bei Start und Ziel aus dem Windschatten heraus vorbeizog.