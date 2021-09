AC Mailand: Zlatan Ibrahimovic und Olivier Giroud als 73-Jahre-Sturm?

In einem Alter, in dem viele ehemalige Superstars bereits auf einer Trainerbank sitzen, hatte Ibrahimovic in der letzten Saison allen noch einmal gezeigt, dass er noch immer ein außergewöhnlicher Mittelstürmer ist. 15 Tore schoss er in 19 Spielen der Serie A. Einen seiner Sprüche muss man ihm da fast glauben: „Ich bin wie ein guter Wein.“ (Bericht: Das Phänomen Zlatan Ibrahimovic)