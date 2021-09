BVB-Star Jude Bellingham begeistert England

Nicht Haaland: Dieser Youngster hat Rose am meisten beeindruckt

England-Youngster Jude Bellingham wird nach seiner Leistung in der WM-Qualifikation gegen Andorra von Experten und der Presse gefeiert.

Der BVB-Star stand am Sonntag erstmals in einem Pflichtspiel in der Startelf der englischen Nationalmannschaft – und überzeugte sofort.