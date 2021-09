NBA2K22: MyTEAM-Modus mit neuen Features!

Der MyTEAM-Modus wird mit NBA2K22 so vielfältig und spannend wie nie! © 2K

Ende dieser Woche - genauer gesagt am 10. September - ist es so weit: 2K veröffentlicht mit NBA2K22 die neuste Version der beliebten Basketball-Simulation. Bei der Entwicklung wurde auch dieses Jahr ein besonderes Augenmerk auf den immer beliebter werdenden MyTEAM-Modus geworfen und dabei einige neue Features in das Spiel implementiert. Unter anderem zwei weitere, einzelne und für sich stehende Spielmodi.