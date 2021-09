Anzeige

Der vierte Gudjohnsen in Islands Nationalmannschaft - Die Geschichte einer Fußball-Dynastie Islands sagenhafte Fußball-Dynastie

Island-Jubel geht um die Welt

Moritz Thienen

Eidur Gudjohnsen ist vielen Fußballfans ein echter Begriff. Jetzt spielt auch sein Sohn Andri für sein Land. Sie sind in ihrer Familie damit nicht allein.

Am Donnerstag feierte Andri Gudjohnsen für Island sein Länderspiel-Debüt. Eigentlich keine spektakuläre Meldung, wäre er nicht Mitglied der wahrscheinlich bekanntesten Fußballfamilie Islands. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Quali)

Der 19-Jährige ist mittlerweile schon der vierte Gudjohnsen, der für sein Land aufläuft, das am Mittwoch Gastgeber der deutschen Auswahl sein wird (WM-Qualifikation: Island - Deutschland, Mi, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Bei seinem Debüt mit an seiner Seite: Sein berühmter Vater Eidur Gudjohnsen, der aktuell Co-Trainer der isländischen Nationalmannschaft ist. Sichtlich stolz schickte er seinen Sohn bei der Einwechslung in der 79. Minute mit einem Kuss aufs Feld. Am 0:2 gegen Rumänien konnte der 19-Jährige aber nichts mehr ändern.

Vater Eidur Gudjohnsen gewann die Champions League

Beim zweiten Einsatz am Sonntag lief es besser. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf der Jungspund zum 2:2-Ausgleich (84.) gegen Nordmazedonien und sicherte Island damit einen Punkt.

„Es war toll, ein Teil davon zu sein“, meinte Andri Gudjohnsen nach dem Spiel bei RUV. „Wir, die hereinkamen, waren bereit für den Kampf. Ich gebe einfach mein Bestes, um der Mannschaft zu helfen und zu punkten. Es war eine tolle Erfahrung.“

Islands Medien interessierte da aber auch noch der öffentliche Kuss seines Vaters vor dem ersten Einsatz. „Wir versuchen es, so professionell wie möglich zu halten“, sagte der Youngster darauf angesprochen. „Aber ich denke, er war einfach stolz, seinen Sohn kommen und sein erstes Länderspiel bestreiten zu sehen.“

Sein Talent hat Andri auch von seinem erfolgreichen Vater Eidur geerbt. Dieser zählte zu den besten Stürmern Europas.

Im Verein stürmte Eidur unter anderem sechs Jahre für den FC Chelsea und drei Jahre für den FC Barcelona. Er wurde Meister in England und Spanien und gewann 2009 mit Barca sogar die Champions League.

Auch in der Nationalmannschaft war er äußerst erfolgreich. Mit 26 Treffern ist er Rekordtorschütze seines Landes.

Auch Opa Arnor Gudjohnsen war Nationalspieler

Damit aber nicht genug. Denn auch Andris Opa Arnor war Nationalspieler. Er spielte unter anderem für den RSC Anderlecht und Girondins Bordeaux.

Kurioserweise war auch Arnor beim Nationalmannschaftsdebüt seines Sohnes Eidur aktiv mit dabei. Als Eidur 1996 sein Länderspieldebüt gab, wurde er glatt für seinen Vater Arnor eingewechselt.

Gemeinsam aktiv auf dem Feld standen die beiden dann aber nie. Eine langfristige Verletzung von Eidur und das baldige Karriereende von Arnor verhinderten einen gemeinsamen Einsatz.

Andri sorgt bei Real Madrid für Furore

Nun versucht also Andri seinem berühmten Vater und Opa nachzueifern. Nationalspieler ist er schon und auch seine Vereinszukunft scheint rosig zu sein.

Er spielt aktuell für die Zweitvertretung von Real Madrid, wurde aber in der aktuellen Saison auch in den erweiterten Champions League Kader von Carlo Ancelotti berufen.

Gerade in den Jugendteams der Königlichen konnte Andri schon für ordentlich Wirbel sorgen. So avancierte er einst in Madrids U-17 mit 31 Toren in 29 Einsätzen zum Toptorjäger.

Diese Top-Saison brachte ihm schnell auch einen Platz in Real Madrids U-19 ein. Und so absolvierte Andri noch in derselben Saison mit 16 Jahren seine ersten Spiele für die U-19.

Dabei schoss er die von Stürmerikone Raul trainierte Mannschaft beim prestigeträchtigen „Mediterranean International Cup“, bei dem schon Lionel Messi, Neymar und Philippe Coutinho spielten, mit einem Tor im Finale gegen Atletico Madrid zum Titel.

Sveinn Gudjohnsen auch schon Nationalspieler

Andri ist aber nicht der einzige Sohn von Ex-Star Eidur, der versucht in dessen Fußstapfen zu treten. Denn auch Andris Brüder Sveinn und Daniel spielen Fußball.

Der ältere Bruder Sveinn hat sogar auch schon für die isländische Nationalmannschaft gespielt und verdient sein Geld aktuell in der ersten schwedischen Liga bei IF Elsborg. (DATEN: Tabellen der WM-Quali)

Der jüngere Bruder Daniel spielt wie Andri bei Real Madrid, aktuell in der U17. Es könnte also schon bald den nächsten Nationalspieler aus dem Hause Gudjohnsen geben.

Er wäre schon der fünfte und würde die Geschichte der isländischen Fußballdynastie Gudjohnsen um ein weiteres Kapitel erweitern.





