Formel 1, Zandvoort: Pressestimmen zu Max Verstappen und Lewis Hamilton

Max Verstappen wird für seine starkes Rennen in Zandvoort gefeiert. Lewis Hamilton habe vergeblich alles versucht. SPORT1 zeigt die Pressestimmen.

Max Verstappen setzte sich gleich in doppelter Hinsicht gegen Lewis Hamilton durch. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Im niederländischen Zandvoort gewann der Red-Bull-Pilot am Sonntag das Rennen und übernahm damit auch die WM-Führung in der Gesamtwertung von Hamilton.

ENGLAND

Daily Mail: „Das Übliche: Lewis Hamilton gewinnt, dann ist Mercedes das großartigste Team aller Zeiten. Lewis Hamilton verliert, dann ist Mercedes ein Haufen Mist. Man kann sagen, dass dies zeigt, was für ein unnachgiebiger Wettkämpfer er ist. Oder man kann ihn einen Jammerlappen nennen. Das Urteil in dieser Sache ist geteilt, beide Annahmen enthalten einen Funken Wahrheit.“

Sun: „Lewis Hamilton glaubt, dass sein Mercedes-Team ihn um die Chance auf den Sieg in Zandvoort gebracht hat. Die besten Möglichkeiten hätte die Strategie geboten, doch Mercedes war zunächst langsam beim Boxenstopp und rief ihn dann erneut herein - zu früh aus Hamiltons Sicht. Verstappens Orange Army sorgte für ein Volksfest in Zandvoort, unter dem Druck riesiger Erwartungen blieb er fokussiert.“