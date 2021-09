Dominik Kahun heuert beim SC Bern an

Dominik Kahun setzt seine Eishockey-Karriere in der Schweiz fort. Eine Rückkehr in die NHL ist jedoch weiter möglich.

Der 26-Jährige, der in der vergangenen Woche schon beim Schweizer Erstligisten trainierte, erhielt einen Dreijahresvertrag mit NHL-Ausstiegsklausel jeweils im Sommer. Das teilte der SCB am Montag mit.

Kahun war in der abgelaufenen NHL-Saison an der Seite von Leon Draisaitl für Edmonton aufgelaufen, hatte bei den Kanadiern aber keinen neuen Vertrag erhalten. Am vergangenen Donnerstag kam der frühere Münchner im Test gegen die Rapperswil-Jona Lakers (1:3) bereits für Bern zum Einsatz. Der Saisonstart in der Liga erfolgt am Dienstag.